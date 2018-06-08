Северный поток-2 получил разрешение прокладывать газопровод по суше

СЕГОДНЯ 00:38 2018-06-08T00:38:58+03:00

Nord Stream 2 AG получила разрешение на начало строительства газопровода «Северный поток-2» в России Фото: REUTERS

Компания Nord Stream 2 AG ожидает в скором времени получить разрешение на строительство в Балтийском море

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Минстрой дал разрешение компании Nord Stream 2 AG на строительство экспортного газопровода в Европу «Северный поток-2» по суше. Об этом сообщили в компании-разработчике проекта.

Это первое разрешение на прокладку российского отрезка трубопровода. Его маршрут будет проходить через особо охраняемую природную территорию — Кургальский заказник в Ленинградской области. Компания намерена начать работы в ближайшее время.

«Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы», - говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

В скором времени ожидается получение второго разрешения – на строительство трубопровода по дну Балтийского моря в территориальных водах России, передает Интерфакс.

Как писал сайт kp.ru, ранее 7 июня стало известно, что Nord Stream получила одобрение правительства Швеции на реализацию проекта «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне королевства в Балтийском море.