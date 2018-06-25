Француженка случайно пересекла американо-канадскую границу и отправилась на две недели в тюрьму

СЕГОДНЯ 10:35 2018-06-25T10:35:49+03:00

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Вечерняя пробежка французской туристки в Канаде обернулась для девушки несколькими неделями в тюрьме. Неприятный инцидент произошел рядом с городом Уайт Рок неподалеку от Ванкувера.

Дело в том, что это место находится в нескольких километрах от границы с США. Француженка Седеллу Роман, слушая музыку в наушниках, так увлеклась бегом, что не заметила, как уже оказалась в другой стране.

Зесь ее заметили американские пограничники и арестовали за незаконное пересечение границы с Соединенными Штатами. Из-за того, что у нее не было при себе документов, француженке пришлось провести в заключении две недели, пока канадская сторона не подтвердила законность ее пребывания в стране.

По рассказам самой бегуньи, она и понятия не имела, что уже начались США, ибо никаких табличек и указателей не было.

«Я всего лишь сошла с тропинки, чтобы сделать фото, как ко мне подошли пограничники. Они говорили мне, что я нелегально пересекла границу, а я пыталась объяснить им, что сделала это не специально», — пояснила она.

Из-за того, что у Роман не было при себе документов, ее отправили в следственный изолятор в городе Такома в 200 километрах от места ареста. «Меня посадили в машину с решетками и увезли. Потом меня попросили снять с себя все вещи, даже украшения, и полностью досмотрели», — рассказала француженка.

Даже после того, как мать привезла документы дочери и разрешение на пребывание в Канаде, сотрудники миграционной службы США две недели подтверждали их подлинность. За это время Седелу Роман прочувствовала на себе все «прелести» тюремного заключения, сообщает газета «Известия».