2018-06-25T10:21:14+03:00
Политика

Украинские военные испытывают новый роботизированный боевой комплекс

Об испытаниях робота «Охотник» сообщила пресс-служба правительства Украины
Екатерина БОЛГОВА
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ВСУ испытывают новый роботизированный боевой комплексВСУ испытывают новый роботизированный боевой комплексФото: REUTERS
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Украинские военные проводят испытания роботизированного наблюдательно-огневого комплекса. Как сообщила пресс-служба кабмина, речь идет о роботизированном комплексе "Охотник".

"Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное", — сообщается на странице украинского правительства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что по итогам испытаний роботизированный боевой комплекс будет передан на вооружение Вооруженных сил Украины для усиления обороны на Донбассе.

Роботизированный боевой комплекс "Охотник". Фото: правительство Украины/Facebook

Роботизированный боевой комплекс "Охотник". Фото: правительство Украины/Facebook

Напомним, с 2014 года продолжается военный конфликт на востоке Украины, где самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. Тогда украинские власти приняли решение начать антитеррористическую операцию, которая в 2018 году сменила название на операцию объединенных сил.

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