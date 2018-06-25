2018-06-25T10:32:49+03:00
В мире

В Нигерии во время битвы за воду погибли почти 100 человек

Местные жители сражались за земельные угодья с водными источниками
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Нигерии полиция разбирается в гибели 86 человекВ Нигерии полиция разбирается в гибели 86 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В центральной части Нигерии массовые столкновения пастухов и фермеров унесли жизни более восьмидесяти человек. Конфликт в штате Плато произошел из-за земельных угодий и водных источников.

В результате вражды, в регионе были сожжены более пятидесяти жилых домов, здесь погибли 86 человек. Тела погибших были найдены в деревнях региона Барикин Лади. Их передали родственникам. Сообщается, что во время конфликтов еще шесть человек пострадали.

Президент страны попросил местное население соблюдать спокойствие в этой непростой ситуации. Он пообещал во всем разобраться, найти и наказать виновных, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что столкновения между скотоводами и фермерами не редкость для этой африканской страны. Так, в начале марта жертвами аналогичных столкновений стали порядка 15 человек, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Работников московских больниц обучат этике общения
Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака
Глава Минтруда не исключил роста выплат работающим женщинам в декрете
Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик
В Госдуме прокомментировали слова украинского депутата об обнищании Украины
Француженка случайно пересекла американо-канадскую границу и отправилась на две недели в тюрьму
Украинские военные испытывают новый роботизированный боевой комплекс
Топилин объяснил разницу в повышении пенсионного возраста мужчин и женщин
СМИ: США заставляют Данию вставлять палки в колеса Северному потоку-2
Глава Пентагона проведет переговоры с руководством Китая
«Неплохо было бы подключить совесть и мозг»: Яровая ответила президенту Литвы на высказывания о России
В ДНР заявили, что отразили нападение украинских силовиков на южном направлении
Экипажи двух российских вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии
Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году‍
В московском метро составили рейтинг самых популярных у иностранцев станций
Погода в Москве на 25 июня 2018 года: ожидается до 25 градусов тепла
В Китае водитель автопогрузчика протаранил толпу людей
Пентагон: США представят КНДР «дорожную карту» по денуклеаризации Корейского полуострова
В американском штате Калифорния эвакуируют жителей из-за лесных пожаров
СМИ: Трамп планирует новые ограничения против компаний из Китая
Правительственная армия Сирии зачистила от боевиков ИГ* пустынный регион на границе с Ираком
Депутат Рады: Власти Украины довели население страны до обнищания
СМИ: Власти Италии запретили спасателям оказывать помощь кораблям с беженцами
ЦИК Турции официально сообщил о победе Эрдогана на президентских выборах
Глава Минтруда считает конкурентоспособным предлагаемый правительством пенсионный возраст
Американские СМИ назвали Су-34 лучшим ударным истребителем в мире