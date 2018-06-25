В Нигерии во время битвы за воду погибли почти 100 человек

СЕГОДНЯ 10:32 2018-06-25T10:32:49+03:00

В Нигерии полиция разбирается в гибели 86 человек Фото: REUTERS

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В центральной части Нигерии массовые столкновения пастухов и фермеров унесли жизни более восьмидесяти человек. Конфликт в штате Плато произошел из-за земельных угодий и водных источников.

В результате вражды, в регионе были сожжены более пятидесяти жилых домов, здесь погибли 86 человек. Тела погибших были найдены в деревнях региона Барикин Лади. Их передали родственникам. Сообщается, что во время конфликтов еще шесть человек пострадали.

Президент страны попросил местное население соблюдать спокойствие в этой непростой ситуации. Он пообещал во всем разобраться, найти и наказать виновных, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что столкновения между скотоводами и фермерами не редкость для этой африканской страны. Так, в начале марта жертвами аналогичных столкновений стали порядка 15 человек, передает телеканал «360».