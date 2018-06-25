2018-06-25T11:46:14+03:00
Общество

Штрафы за нарушения ПДД до 3 тысяч рублей банки будут списывать со счета автоматически

Для выполнения упрощенной процедуры, приставам достаточно будет составить соответствующее уведомление для кредитной организации
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России будут списывать мелкие штрафы автовладельцев до трех тысяч рублей со счетов нарушителей автоматическиВ России будут списывать мелкие штрафы автовладельцев до трех тысяч рублей со счетов нарушителей автоматическиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Судебные приставы в России получат возможность списывать мелкие штрафы автовладельцев до трех тысяч рублей со счетов нарушителей автоматически. Не возбуждая при этом необходимое в настоящее время исполнительное производство. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, который поступил накануне на рассмотрение парламентариев Госдумы.

Если документ пройдет думское одобрение, то Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит возможность направлять уведомления о нарушениях сразу в банки. Это коснется только мелких штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные специальными техническими средствами.

Для выполнения упрощенной процедуры, приставам достаточно будет составить уведомление для кредитной организации в трехдневный срок после получения информации из ГИБДД. Если нарушитель не закроет штраф за два дня, банк спишет средства с его счета без дополнительного производства.

По заверениям авторов инициативы, проект закона позволит в разы оптимизировать деятельность судебных приставов, сократить затраты сил и средств, а также минимизировать коррупционный фактор за счет автоматических алгоритмов.

В то же время, как сообщает газета «Известия», ряд экспертов сетуют, что новая система будет страдать из-за ошибок, связанных с довольно продолжительным по времени обновлением базы автовладельцев.

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