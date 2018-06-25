"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове

СЕГОДНЯ 16:50 2018-06-25T16:51:12+03:00

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Москва решила открыть второй фронт на Украние и переместила свои позиции с востока страны на запад, уверен глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. По его словам, теперь Россия занялась истреблением цыганского населения Незалежной. Так чиновник прокомментировал недавний инцидент с нападением вооруженной группы людей на цыганский табор подо Львовом, в результате которого пострадало несколько человек.

"Что касается нападения на цыган во Львове, то предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ. За этим может стоять Россия", – заявил Грицак на брифинге в понедельник, 25 июня, в Киеве.

Глава украинских чекистов в продолжении темы подчеркнул, что у СБУ уже есть некие подозреваемые в организации погрома, и что в настоящее время спецслужбы выясняют, кто финансировал нападение во Львове.

24 июня на расположившийся на окраине Львова цыганский табор напали вооруженные люди. В результате столкновения, один человек погиб. Еще четверо, получили ранения, среди которых ребенок.

В ходе спецоперации по поимке злодеев, сотрудниками нацполиции были задержано несколько участников налета. Ими оказались учащиеся местных школ и профтехучилища в возрасте 16-18 лет из некоей нигде не зарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь". По факту произошедшего начато уголовное производство по статье умышленное убийство, совершенное группой лиц.

Стоит отметить, что практически за любым резонансным убийством или нападением вооруженных людей, Киеву мерещится пресловутая «рука Москвы». До недавнего времени, Запад и мировая общественность прислушивалась к украинским стенаниям. Однако после того, как Украина откровенно «села в лужу» с инсценировкой «заказного убийства» журналиста Аркадия Баюченко, кредит доверия к Незалежной существенно упал.