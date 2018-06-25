Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Молдавии резолюцию ООН по Приднестровью

СЕГОДНЯ 18:22 2018-06-25T18:22:28+03:00

При этом заместитель министра иностранных дел России еще раз отметил деструктивный характер документа

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В министерстве иностранных дел РФ рассказали о встрече замглавы ведомства Григория Карасина с послом Молдавии Андреем Негуцей, состоявшейся в Москве в понедельник, 25 июня.

Как выяснилось, в ходе переговоров замминистра еще раз отметил деструктивный характер резолюции ООН о выводе российских миротворцев из Приднестровья, которая 22 июня была принята Генассамблеей всемирной организации по инициативе молдавского правительства. По словам Карасина, этот документ окажет «неизбежное осложняющее влияние на процесс приднестровского урегулирования».

Негуца в свою очередь заметил, что недружественный шаг Кишинева омрачит атмосферу российско-молдавских отношений. «Внимание посла было обращено и на то, что предпринятый вопреки отсутствию внутриполитического консенсуса в Кишиневе по этому вопросу недружественный шаг правительства Молдавии омрачит атмосферу российско-молдавских отношений. Он явно контрастирует с заявлениями о желании развивать их», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 22 июня, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья без оговорок и предварительных условий. Причем в МИД РФ сразу назвали этот документ «провокационным, одиозным и опасным», заметив, что он может подорвать наметившийся прогресс в приднестровском урегулировании.