2018-06-23T15:16:55+03:00
Политика

«Одиозная и опасная инициатива»: МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

В российском дипведомстве считают, что этот документ может подорвать наметившийся прогресс в приднестровском урегулировании
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РФ в МосквеЗдание министерства иностранных дел РФ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали принятую в минувшую пятницу, 22 июня, Генассамблеей ООН резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Так, в дипведомстве назвали этот документ «провокационным, одиозным и опасным», заметив, что он может подорвать наметившийся прогресс в приднестровском урегулировании.

«Принятие резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также там отмечается, что Москва рассматривает данную инициативу определенных политических сил в Молдавии как «откровенный рекламно-пропагандистский ход». По мнению наших дипломатом, авторы проекта принятой резолюции «стремятся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов».

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали избегать деструктивных действий, которые лишь отдаляют перспективу урегулирования конфликта на Днестре.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 22 июня, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья без оговорок и предварительных условий.

Между тем президент Молдавии Игорь Додон назвал резолюцию, которая была принята по инициативе молдавского правительства, антироссийским демаршем.

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