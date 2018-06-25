Пентагон заявил о поддержке дипломатических усилий по КНДР

СЕГОДНЯ 19:59 2018-06-25T20:03:51+03:00

При этом в американском военном ведомстве отметили, что данный дипломатический процесс не имеет конкретных сроков

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Пентагон прокомментировал переговоров между США и Северной Кореей. Так, в министерстве обороны Соединенных Штатов заявили о поддержке дипломатических усилий по КНДР.

«Пентагон по-прежнему поддерживает продолжающийся дипломатический процесс вокруг КНДР, который не имеет конкретных сроков», - написала официальный представитель ведомства Дана Уайт в своем Twitter.

При этом пресс-секретарь Пентагона заметила, что любые заявления Минобороны США относительно ситуации на Корейском полуострове сводятся только к таким военным аспектам данного вопроса, как приостановка американо-южнокорейских военных учений и передача останков 200 американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров лидеры двух стран - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава КНДР подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.