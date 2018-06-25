2018-06-25T20:47:10+03:00
Политика

МИД РФ предупредил о том, что сессия ОЗХО может обернуться политическими баталиями

Внеочередное заседание Организации по запрещению химического оружия состоится в Гааге 26-27 июня
Дарья ИВАШКИНА
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Министерство иностранных дел РоссииМинистерство иностранных дел РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая в понедельник, 25 июня, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, предостерег от попыток внести раскол в международные организации. В частности, он призвал отказаться от намерения наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «функциями, не оговоренными химконвенцией и относящимися по своей сути к компетенции Совбеза».

При этом дипломат предупредил о том, что предстоящая в Гааге внеочередная сессия ОЗХО, на которой планируется обсудить ситуацию с применением химоружия в Сирии и инцидент в Солсбери, может обернуться политическими баталиями. «На открывающейся завтра внеочередной сессии государств-участников ОЗХО, мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий», - приводит слова Вершинина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, специальная сессия ОЗХО пройдет в Гааге 26-27 июня. Стоит отметить, что состоится эта встреча по инициативе Лондона.

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