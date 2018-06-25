2018-06-25T23:04:15+03:00
В мире

Госдеп надеется, что Евросоюз остановит «Северный поток - 2»

‍В Вашингтоне считают, что проект строительства газопровода «нельзя назвать состоявшимся»
Дарья ИВАШКИНА
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Госдеп надеется, что Евросоюз остановит «Северный поток - 2»Госдеп надеется, что Евросоюз остановит «Северный поток - 2»Фото: REUTERS
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США рассчитывают, что Европейский союз остановит или отложит строительство газопровода «Северный поток - 2».

Так, заместитель директора департамента энергетики Госдепа Соединенных Штатов Сандра Оудкирк, выступая в понедельник, 25 июня, в Атлантическом совете, высказала мнение, что этот проект «нельзя назвать состоявшимся» и что газопровод, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, является «проблемой для Европы и Украины».

«Я не считаю, что проект можно назвать состоявшимся. Я считаю, что у Европы остались рычаги, чтобы приостановить или переформатировать его», - цитирует Оудкирк Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США пригрозили санкциями против проекта «Северный поток - 2». При этом все та же Сандра Оудкирк выразила надежду на то, что Вашингтону не придется вводить никаких ограничений. «Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», - сказала тогда замдиректора департамента энергетики Госдепа США.

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