2018-06-26T03:40:25+03:00
Общество

Умер музыкант Андрей Сучилин, которого сняли с рейса в Португалии из-за запаха

Россиянин Андрей Сучилин скончался от некроза тканей в португальской больнице
Юлия ДИВЕЕВА
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Андрей СучилинАндрей СучилинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Португалии умер российский гитарист Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с рейса из-за неприятного запаха, который был вызван инфекционным заболеванием. Об этом сообщила на его странице в Facebook близкий друг музыканта Лидия Тихонович.

Ранее британские СМИ рассказывали, что самолет Амстердам — Гран-Канария авиакомпании KLM сел в португальском Фару из-за «невыносимого запаха» от одного из пассажиров. Другие люди на борту самолета потребовали ссадить мужчину с рейса. Позже Сучилин написал на странице, что речь шла о нем, сообщил, что у него инфекция и из-за неправильного первоначального диагноза, поставленного в Испании, его состояние ухудшилось.

Тихонович разъяснила, что возникли проблемы со страховкой, которую они купили у Ингосстраха. Она попросила знакомых помочь им финансами, поскольку Сучилин был госпитализирован в Португалии, ему диагностировали некроз тканей и сделали операцию. Музыкант пошел на поправку, но потом его состояние снова стало ухудшаться.

Врачи провели повторную операцию, продолжали диализ, боролись с инфекцией антибиотиками, но состояние Андрея Сучилина оставалось критическим. Он находился в коме в реанимации, а 25 июня умер.

Андрей Сучилин - был одним излучших рок-гитаристов России. В 1981 году он создал группу «До мажор», был одним из создателей Московской рок-лаборатории. С ни и его коллективом сотрудничали многие виртуозные музыканты.

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