Два самолета столкнулись в аэропорту Сеула

СЕГОДНЯ 05:31 2018-06-26T05:32:08+03:00

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В аэропорту столицы Южной Кореи Кимпхо 26 июня столкнулись два пассажирских самолета авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines. Повреждения получили оба лайнера.

Инцидент произошел около восьми утра по местному времени (два часа ночи мск). Boeing-747 Korean Air во время движения по рулежной дорожке задел хвостовом частью крыло Airbus A-330 компании Asiana Airlines, сообщило агентство Yonhap.

Пострадавших в результате ЧП нет - на момент столкновения в салонах и не было пассажиров. Издание отмечает, что происшествие могло произойти из-за плохой погоды. В Сеуле в это время шел сильный дождь. Из-за ливня были отложены несколько рейсов.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 14 мая в в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошло подобное ЧП и тоже с участием самолета южнокорейского перевозчика Asiana Airlines. Тогда борт компании Airbus A330-300 выруливая, задел крылом хвост Airbus A321 компании Turkish Airlines. Турецкий самолет получил серьезное повреждение. Никто из пассажиров и экипажей не пострадал.