Комментатор из Египта умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией

СЕГОДНЯ 06:53 2018-06-26T07:02:00+03:00

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Во время матча между сборными командами Египта и Саудовской Аравии умер египетский комментатор этой встречи. Бывший тренер каирской команды «Замалек» Абдрахим Мухаммед Негма скончался от сердечного приступа.

Мужчина комментировал игру для одного из египетских телеканалов, когда ему стало плохо и он умер на месте, пишет Чемпионат.

Матч Египет – Саудовская Аравия третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2018 состоялся в Волгограде 25 июня и завершился со счетом 1:2. Сборная Египта проиграла во всем трем соперникам в своей группе и покинула турнир, каки сборная Саудовской Аравии.

В это же время в Самаре проходила встреча Россия-Уругвай, она закончилась победой уругвайцев (3:0). Обе команды набрали необходимое количество очком и обеспечили себе выход в плей-офф.