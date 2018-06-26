Помпео настроен на поиск возможностей сотрудничества между Россией и США

СЕГОДНЯ 07:29 2018-06-26T07:29:21+03:00

Госсекретарь считает, что Вашингтон должен проявлять не только настойчивость, но и гибкость по отношению к Москве

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Госсекретарь США Майкл Помпео намерен искать точки соприкосновения между США и Россией для взаимодействия. Об этом глава Госдепартамента США заявил интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, у двух стран совершенно разные ценности и много вещей вызывают между ними разногласия, однако есть области, в которых позиции США и России совпадают.

«Задача госсекретаря - выявить такие области, в которых мы можем работать, в то же время, обеспечивая безопасность Америки от худших действий со стороны властей таких стран», - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что последние десять лет внешняя политика США была нацелена на борьбу с терроризмом и «в гораздо меньшей степени на противостоянии великих держав». Помпео считает, что США должны проявлять не только настойчивость, но и гибкость в отношении России и Китая.

Как писал сайт kp.ru ранее, Помпео сообщил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владмимира Путина может состояться вскоре после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который запланирован на 24-25 июня.