2018-06-26T07:32:43+03:00
Экономика

СМИ: Кадыров попросил у Путина высокоскоростную магистраль в Грозный

Глава Чечни предлагает присоединить новую Транскавказскую ВСМ к участку Ростов-на-Дону - Краснодар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан КадыровПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан КадыровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил его рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Гроза за счет федерального бюджета.

Так, предлагается реализовать проект на основе уже задуманной ВСМ Центр—Юг (Москва-Адлер). По мнению Кадырова, строительство можно начать с участка Ростов-на-Дону—Краснодар, а уже потом в период до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую магистраль до Грозного, которая пройдет через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

На данный момент известно, что Путин уже поручил главе министерства экономике Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу.

"Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар—Грозный—Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план", - передает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Между тем, эксперты сомневаются, что такое строительство будет целесообразно, ведь его итоговая стоимость может существенно превысить 1 трлн рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в скором времени поезда-экспрессы типа "Сапсан" соединят Москву с черноморским побережьем и будут "пролетать" дистанцию в полторы тысячи километров за восемь часов на скорости максимального разгона до 400 километров в час.

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