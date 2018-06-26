Путин поручил понизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 6%

СЕГОДНЯ 10:12 2018-06-26T10:12:41+03:00

Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство до 15 июля 2018 года

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство страны изменения, которые позволят снизить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми до 6%. Данное нововведение будет реализовано за счет субсидирования.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6 % годовых процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В документе уточняется, что жилищный займ под такой процент можно будет выдавать также в рамках рефинансирования ранее выданных подобных кредитов.

Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2018 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для получения кредита под 6% нужно будет выполнить ряд условий. Так, например, приобретаемое жилье обязательно должно быть новым, то есть купленным на первичном рынке.