2018-06-26T11:47:49+03:00
Происшествия

В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд со школьниками, десятки пострадавших

ЧП произошло на участке железной дороге, соединяющем города Санкт-Пёльтен и Мариацелль
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Австрии сошел с рельсов поезд, десятки пассажиров пострадалиВ Австрии сошел с рельсов поезд, десятки пассажиров пострадалиФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Десятки человек пострадали в результате крушения пассажирского поезда в Автсриии. В результате ЧП, два вагона состава опрокинулись. В настоящее время на место ЧП прибыли спасатели и полицейские.

Отмечается, что инцидент произошел около на железной дороге, соединяющей города Санкт-Пёльтен и Мариацелль. С рельсов сошли два вагона. В поезде находились примерно 80 человек, среди которых было много школьников.

«В 07.15 26 июня 2018 года поезд, в котором находилось около 80 человек, по неизвестной причине сошел с рельсов в районе города Санкт-Пельтен, на территории коммуны Герерсдорф», – говорится в сообщении местных правоохранителей.

По предварительным данным, три человека серьезно пострадали, еще 27 человек получили легкие повреждения. Все они уже доставлены в близлежащие клиники.

Как отмечает местная полиция, что могло вызвать крушение поезда пока неизвестно. Правооранителями, совместно со службой австрийской железной дороги, создана специальная рабочая группа, которая займется выяснением все причин произошедшего ЧП, сообщают местные СМИ.

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