Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Афинами о смене названия своей страны

СЕГОДНЯ 13:32 2018-06-26T13:32:45+03:00

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Соглашение с Грецией о переименовании Македонии в Северную Македонию противоречит национальным интересам балканской страны. Об этом заявил македонский президент Георге Иванов. 26 июня глава государства отказался подписать соглашение об изменении государственного названия, которое ранее ратифицировал парламент страны.

«Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», — приводят слова политика греческие СМИ.

Также Иванов сослался на то, что соглашение противоречит Конституции Македонии и резолюциям Совбеза ООН.

Таким образом, возникает парадокс, парламент страны и премьер-министр Зоран Заев за соглашение с Афинами, а президент Георге Иванов против. В этом случае депутаты будут вынуждены объявить главе государства вотум недоверия и инициировать импичмент.

Напомним, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Спор между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении последних 25 лет. Афины добивались от Македонии смены названия страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.