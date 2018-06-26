2018-06-26T13:41:37+03:00
Политика

Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи‍

Окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Совет ЕС одобрил очередной транш макрофинансовой помощи УкраинеСовет ЕС одобрил очередной транш макрофинансовой помощи УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина получит от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. 26 июня государства-члены Евросоюза приняли совместное соответствующее решение.

Как значится в итоговом документе, выделенные средства будут направлены на продолжение проведения в Незалежной как структурных, так и точечных реформ в различных областях экономики страны, сообщает ТАСС.

«Сегодня Совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ», — говорится в сообщении.

Отметим, что нынешняя макрофинансовая помощь Киеву от Евросоюза уже третья начиная с 2014 года. За это время украинское государство получило в рамках различных программ реформ порядка €2,8 млрд.

В то же время стоит обратить внимания на то, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем Украина и представители Евросоюза должны подписать так называемый меморандум о взаимопонимании. После чего начнется фактический перевод средств.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лекарство на основе марихуаны впервые появится в США
Водитель автобуса, въехавшего в переход метро "Славянский бульвар", предстанет перед судом
Мавзолей Ленина закроют на один день
Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев
Причина смерти Андрея Дементьева: поэт скончался после продолжительной болезни
Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Афинами о смене названия своей страны
Суд удовлетворил иск Прохорова и взыскал с Навального 1 рубль
Я угроза нацбезопасности Украины: Евгений Примаков объяснил, почему его развернули в киевском аэропорту
Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Андрея Дементьева
Ученые рассказали, какие предметы обихода могут вызвать полноту
"С его уходом литературное пространство опустело": Илья Резник о смерти Андрея Дементьева
Мэттис: США обеспечат свое военное присутствие в Арктике
Российскому телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину
"Не планируется": ОАК опровергла создание самолета на замену "Руслану"
В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд со школьниками, десятки пострадавших
Микроавтобус протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме
В Японии неизвестный напал с ножом на полицейский участок и ранил из пистолета охранника школы
Трамп заверил, что власти КНДР убрали с улиц все антиамериканские вывески
В Кишиневе возобновились акции протеста против отмены результатов выборов
С крупного бизнеса в России снимут штрафы за первое нарушение
В России создадут единую электронную базу туристов
Путин поручил организовать мониторинг цен на авиационное топливо и билеты
Путин поручил понизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 6%
В Роскачестве назвали регионы с лучшим белым хлебом
Россиян освободят от уплаты пошлин при восстановлении документов, утраченных в результате ЧС
Нью-йоркские школьники сыграли за сборную РФ по футболу