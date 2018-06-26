Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи
Украина получит от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. 26 июня государства-члены Евросоюза приняли совместное соответствующее решение.
Как значится в итоговом документе, выделенные средства будут направлены на продолжение проведения в Незалежной как структурных, так и точечных реформ в различных областях экономики страны, сообщает ТАСС.
«Сегодня Совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ», — говорится в сообщении.
Отметим, что нынешняя макрофинансовая помощь Киеву от Евросоюза уже третья начиная с 2014 года. За это время украинское государство получило в рамках различных программ реформ порядка €2,8 млрд.
В то же время стоит обратить внимания на то, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем Украина и представители Евросоюза должны подписать так называемый меморандум о взаимопонимании. После чего начнется фактический перевод средств.
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