Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи‍

СЕГОДНЯ 13:41 2018-06-26T13:41:37+03:00

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Украина получит от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. 26 июня государства-члены Евросоюза приняли совместное соответствующее решение.

Как значится в итоговом документе, выделенные средства будут направлены на продолжение проведения в Незалежной как структурных, так и точечных реформ в различных областях экономики страны, сообщает ТАСС.

«Сегодня Совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ», — говорится в сообщении.

Отметим, что нынешняя макрофинансовая помощь Киеву от Евросоюза уже третья начиная с 2014 года. За это время украинское государство получило в рамках различных программ реформ порядка €2,8 млрд.

В то же время стоит обратить внимания на то, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем Украина и представители Евросоюза должны подписать так называемый меморандум о взаимопонимании. После чего начнется фактический перевод средств.