Лекарство на основе марихуаны впервые появится в США

СЕГОДНЯ 14:07 2018-06-26T14:07:46+03:00

Производство препарата в США планируется начать уже в конце 2018 года Фото: REUTERS

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В США впервые одобрили производство лекарственного препарата, в основу которого входит каннабидиол - один из компонентов конопли, об этом на своем сайте сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Препарат, получивший название Эпидиолекс (Epidiolex) предназначен для лечения редких и сложно поддающимся медикаметозной терапии форм эпилепсии. Клинические испытания, необходимые для одобрения вещества, проводились с участием 516 пациентов, в том числе и детей. Эти исследования показали, что препарат способен почти вдвое снизить частоту приступов судорожного синдрома, возникающего у больных.

- Это значимый медицинский прогресс, – заявил глава FDA Скотт Готтлиб. Отмечается, что в лекарстве не содержится вещество, вызывающее опьянение у потребителей наркотика, поэтому его не следует отожествлять с медицинской марихуаной. Сам препарат представляет собой клубничный сироп, с очищенным канабидиолом - основным действующим веществом.

Производство препарата в США планируется начать уже в конце 2018 года, а к 2019 году использование Эпидиолекса может быть одобрено и в странах Евросоюза.