Елизавета II утвердила билль о выходе Великобритании из ЕС

СЕГОДНЯ 15:14 2018-06-26T15:15:06+03:00

Документ за подписью британского монарха был представлен в палате общин 26 июня

Изменить размер текста: A A

В нижней палате британского парламента 26 июня представили документ, из которого следует, что королева Великобритании Елизавета II утвердила так называемый «билль о Брексите», выходе страны из состава Европейского союза.

О положительном решении монарха сообщил спикер нижней палаты британского парламента Джон Беркоу.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года Её Величество даровала своё королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», — цитирует Джона Беркоу Sputnik.

Таким образом получается, что с подписью британской королевы документ обрёл силу закона, которые начнет применяться после выхода страны из Европейского союза 29 марта 2019 года.

К слову, в мае 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о своем намерении предложить странам-членам ЕС согласовать проект о втором переходном периоде после выхода страны из Европейского союза.