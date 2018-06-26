Испанская полиция начала операцию против армянской мафии

СЕГОДНЯ 16:36 2018-06-26T16:36:15+03:00

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В Испании началась широкомасштабная спецоперация против так называемой «армянской мафии», в частности действия будут проходить в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, Эльче, Альбасете и Картахене. Подозреваемые имеют связи в США, Франции, Бельгии, Италии и Литве.

Речь идет о крупной преступной группировке выходцев из Армении в Европе.

«Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе», - сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra в Twitter.

В операцию вовлечены более тысячи агентов Mossos и Национальной полиции. Предполагается провести 73 обыска в разных городах и задержать 142 человека, в число которых входит шесть «воров в законе».

Также в рамках данного дела в Испании работает Европейское полицейское агентство (Европол) и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Напомним, что расследование началось после двойного убийства в 2016 году двух граждан Грузии, имеющих отношение к преступной группировке «вора в законе» Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский). Расследование показало, что во многих регионах Испании действуют члены международной группировки, которые занимаются перевозкой наркотиков, грабежом машин, контрабандой табака, коррупцией при спортивных ставках.