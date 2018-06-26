2018-06-26T17:39:54+03:00
Общество

ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в аномально жаркую погоду

В течение недели синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Центральном федеральном округе
Екатерина БОЛГОВА
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ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за жары‍ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок из-за жары‍Фото: Андрей ПЕТРОВ
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Госавтоинспекция советует водителям воздержаться от дальних поездок в аномально жаркую погоду. В течение недели синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Центральном федеральном округе.

"Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно, если планируется дальняя поездка", - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что необходимо проверить, как работают системы кондиционирования и электроника, а также состояние аккумулятора, чтобы не допустить его "закипания" на дороге.

Также в ГАИ советуют водителям при поездке в жару протирать лицо и шею влажной салфеткой, а также брать с собой термос с прохладительной минеральной водой.

"На парковке следует поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель - полотенцем, тряпкой. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона", - отметили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что водители, попавшую в сложную ситуацию на дороге, могут обратиться к представителям ГИБДД, передает ТАСС.

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