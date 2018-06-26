Госдеп США пригрозил Турции санкциями в случае покупки у России С-400

СЕГОДНЯ 18:54 2018-06-26T18:54:17+03:00

По словам помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, этот шаг нанесет серьезный удар по отношениям Вашингтона и Анкары

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Госдепартамент США пригрозил Турции санкциями в случае покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявил, что этот шаг нанесет серьезный удар по отношениям Вашингтона и Анкары.

"Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций", — сказал Митчелл в ходе слушаний в сенате.

Он отметил, что в случае успешной сделки Турции и России, Анкаре будет сложно восстановить прежние отношения с США, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что американский сенат принял новый вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, по которому Турция не участвует в программе производства истребителей F-35 из-за планов приобрести российские С-400.

Несмотря на это, американская компания Lockheed Martin передала Турции первый ударный самолет пятого поколения F-35.