Россия выступила против предложения предоставить ОЗХО право определять виновных за химатаки

СЕГОДНЯ 19:13 2018-06-26T19:13:23+03:00

Ранее Великобритания призвала все государства - члены ОЗХО дать ей право определять виновных за химические атаки, а также голосовать против любых других предложений

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Россия, Сирия и Иран выступили против предложения Великобритании предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) право определять виновных за химические атаки. Ранее представитель британской делегации предложил принять соответствующий проект консенсусом специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.

"Во-первых, мы против этого предложения. Во-вторых, мы предлагаем, чтобы прошли дебаты делегаций, а после этого мы бы принимали решение", — сказал постпред России Александр Шульгин.

Председательствующий на специальной сессии постпред Марокко в ОЗХО Абдельвахаб Беллуки отметил, что консенсуса по проекту не достигнут.

"И, таким образом, мы через 24 часа перейдём к принятию решения по этому проекту", — сказал Беллуки, передает ТАСС.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проходит в Гааге с 26 по 28 июня. Ранее во вторник, 26 июня, в Гаагу прибыл глава МИД Великобритании Борис Джонсон, чтобы представить предложение Лондона по изменению мандата ОЗХО.