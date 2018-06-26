2018-06-26T23:25:43+03:00
В мире

Совет Евросоюза заявил, что переговоры о вступлении Турции практически остановлены

В ЕС также обеспокоены из-за «продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона» в Турецкой республике
Екатерина БОЛГОВА
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Вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганВновь избранный президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Переговоры о ее вступлении Турции в состав Евросоюза практически остановлены, сообщается в заявлении Совета ЕС по итогам заседания во вторник, 26 июня.

"Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав", - говорится в документе.

Кроме того, сообщается о приостановке работы по модернизации таможенного союза ЕС — Турция. Евросоюз сообщил также об обеспокоенности обстановкой с "верховенством закона" в Турции.

"Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Напомним, переговоры о вхождении Турции в состав Евросоюза начались 3 октября 2005 года. 6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС и Еврокомиссию приостановить эти переговоры до проведении в Турции конституционной реформы.

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