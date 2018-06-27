Генконсульство РФ подтвердило смерть россиянина в Анталье

СЕГОДНЯ 00:30 2018-06-27T00:30:32+03:00

Дипмиссия выясняет обстоятельства, при которых погиб турист из Ханты-Мансийска

Изменить размер текста: A A

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило информацию о смерти россиянина на курорте в Турции. Представитель дипмиссии отметил, что дипломаты сейчас выясняют обстоятельства, при которых молодой человек погиб.

«Мы выясняем обстоятельства произошедшего, поддерживаем контакт с сотрудниками полиции и страховой компании», - ответили в Генконсульстве информагентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в городе Сиде в провинции Анталья в ночь на 24 июня при странных обстоятельствах погиб 19-летний Антон Ярошенко. Его тело было обнаружено под балконом номера отеля, в котором молодой человек проживал. На курорт он приехал из Ханты-Мансийска вместе с мамой и племянником.

Однако РИА Новости передает, что в жандармерии Сида отрицают, что такой инцидент имел место. Там заверили, что в последние несколько дней фиксировали происшествий с российскими туристами с летальным исходом.

«Гибель россиянина по имени Антон Ярошин турецкими правоохранительными органами не подтверждена. Однако имел место похожий случай в указанное время, и это произошло не в Сиде, а другом курортном регионе Турции», - уточнили в генконсульстве.

При это родственики парня в Ханты-Мансийске сообщили «Комсомолке», что турецкая полиция признала,что его могли сбросить с крыши или балкона отеля.