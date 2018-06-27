Марадона попал в больницу после матча Аргентина-Нигерия на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 01:35 2018-06-27T01:39:52+03:00

Диего Марадона очень эмоционально болел за сборную Аргентины в матче с Нигерией Фото: REUTERS

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона после матча между сборными Аргентины и Нигерии на чемпионате мира -2018 попал в больницу. Об этом сообщил журналист Даниэль Аркуччи в соцсети.

Как пишет сайт «Чемпионат», Марадоне стало плохо, и он не мог самостоятельно покинуть своё место на трибуне после финального свистка. При этом за несколько минут до этого экс-футболист попал в объективы телекамер, показывая средние пальцы на обеих руках, видимо, проигравшим нигерийцам. Журналист Мутаз Чехаде сообщил в Тwitter, что российские врачи диагностировали Марадоне передозировку наркотиками.

Аркуччи же сообщает, что у легенды футбола понизилось давление, но врачам удалось его стабилизировать, и с Диего всё будет в порядке.

Аргентинцы во вторник в Санкт-Петербурге обыграли нигерийцев со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграют со сборной Франции.