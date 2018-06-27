2018-06-27T02:14:11+03:00
Экономика

В России с января по май 2018 года продукты дорожали вдвое быстрее, чем в ЕС

Больше всего выросли цены на овощи и фрукты
Юлия ДИВЕЕВА
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В России в 2018 году больше всего подорожали овощиВ России в 2018 году больше всего подорожали овощиФото: REUTERS
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В январе-мае 2018 года цены на продукты питания в России росли в два раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной службой госстатистики.

По сведениям ведомства, в РФ продовольствие подорожало на 2,1%, а ЕС на 1,1%. При этом, согласно данным за май, цены в РФ снизились на 0,1%, а в Евросоюзе выросли на 0,4%.

Росстат уточняет, что за первые пять месяцев 2018 года больше всего в России подорожали овощи (14,4%) и фрукты и фрукты - 9,3%. В Европе рост цен на овощную продукцию составил 2,7% и 6,7% на фрукты, передает Интерфакс.

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали за указанный период на 1,8% (в 4 раза больше чем в ЕС), рыба и морепродукты - на 1,1% (в ЕС - на 1,3%), молочные изделия, сыры и яйца - на 0,3% (в ЕС цены на них снизились на 0,3%).

Цены на хлеб, крупы, мясо, масла и жиры в нашей стране не изменились с декабря 2017 года. По данным Росстата, в прошлом году продукты питания в РФ дорожали медленнее, чем в ЕС, впервые с 2011 года.

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