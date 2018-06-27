2018-06-27T04:18:47+03:00
Звезды

Премьер Греции требует у Великобритании вернуть мрамор Парфенона

Произведения античного искусства были незаконно вывезены из Афин в начале 19-го века
Юлия ДИВЕЕВА
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Барельеф из Парфенона хранится в Британском музее в ЛондонеБарельеф из Парфенона хранится в Британском музее в ЛондонеФото: REUTERS
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Мраморные статуи Парфенона должны быть возвращены на свое историческое место в храме. С таким требование к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обратился глава правительства Греции Алексис Ципрас. Их встреча проходила в Лондоне, где греческий премьер находится с трехдневным визитом.

«Я поднял перед британским премьером важную для Греции и греческого народа проблему — возвращение мрамора Парфенона. Для нас это критически важная проблема, которая имеет и особое моральное значение. Мрамор относится к мировому культурному наследию, но их естественное место в Парфеноне. Естественное их место там, где они были созданы»— цитирует слова Ципраса РИА Новости.

Древние скульптуры в начале 19 века из Афин незаконно вывез британский посланник в Константинополе лорд Элгин. Он переправлял ценнейшие экспонаты из Греции в течение десяти лет, с 1802 по 1812 годы. Сейчас они хранятся в Британском музее.

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