ФНС протестирует налог для самозанятых в четырех регионах РФ

СЕГОДНЯ 07:38 2018-06-27T07:38:19+03:00

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Налог для самозанятых граждан будет введен с 1 января 2019 года пока только в четырех регионах России в качестве эксперимента. Об этом сообщил председатель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хотел бы попросить Вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырёх регионах. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан… Считаем, что с 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию», — обратился он к главе государства.

Как сообщает сайт Кремля, Путин поддержал эту идею. Мишустин рассказал, что разработан проект мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, без сдачи каких-то специальных справок и документов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Минфине придумали еще один способ, вывести людей из «тени» и увеличить доходы бюджета. Ведомство предложило обложить минимальным налогом тех, кто сейчас работает на себя. Количество этих людей может варироваться от трех до пяти миллионов человнек. И все они не платят ни налоги, ни страховые взносы.