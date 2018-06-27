ФНС протестирует налог для самозанятых в четырех регионах РФ
Налог для самозанятых граждан будет введен с 1 января 2019 года пока только в четырех регионах России в качестве эксперимента. Об этом сообщил председатель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Хотел бы попросить Вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырёх регионах. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан… Считаем, что с 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию», — обратился он к главе государства.
Как сообщает сайт Кремля, Путин поддержал эту идею. Мишустин рассказал, что разработан проект мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, без сдачи каких-то специальных справок и документов.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Минфине придумали еще один способ, вывести людей из «тени» и увеличить доходы бюджета. Ведомство предложило обложить минимальным налогом тех, кто сейчас работает на себя. Количество этих людей может варироваться от трех до пяти миллионов человнек. И все они не платят ни налоги, ни страховые взносы.