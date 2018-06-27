Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США
Бывший мэр Нью-Йорка, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году. Известно, что предприниматель планирует баллотироваться в качестве кандидата от Демократической партии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в 2016 году Блумберг обдумывал участие в избирательной гонке. Тогда он хотел позиционировать себя как независимого кандидата, однако в последний момент отказался от идеи борьбы за пост главы государства.
"Я нахожу уровень дискуссий настораживающе банальным, это произвол и оскорбление избирателей", - сказал тогда экс-градоначальник.
Теперь же, по данным CBS, Блумберг очень сожалеет о своей нерешительности. Он считает, что смог бы победить на президентских выборах или хотя бы не дать сделать это действующему американскому лидеру Дональду Трампу.