Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США

СЕГОДНЯ 08:16 2018-06-27T08:16:35+03:00

В 2016 году экс-мэр Нью-Йорка уже подумывал об участии в выборах, но так и не решился на это

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Бывший мэр Нью-Йорка, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году. Известно, что предприниматель планирует баллотироваться в качестве кандидата от Демократической партии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в 2016 году Блумберг обдумывал участие в избирательной гонке. Тогда он хотел позиционировать себя как независимого кандидата, однако в последний момент отказался от идеи борьбы за пост главы государства.

"Я нахожу уровень дискуссий настораживающе банальным, это произвол и оскорбление избирателей", - сказал тогда экс-градоначальник.

Теперь же, по данным CBS, Блумберг очень сожалеет о своей нерешительности. Он считает, что смог бы победить на президентских выборах или хотя бы не дать сделать это действующему американскому лидеру Дональду Трампу.