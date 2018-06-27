Россияне набрали кредитов почти на 13 трлн рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2018-06-27T11:05:28+03:00

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РЭУ им. Г.В.Плеханова опубликовал бюллетень "Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков", из которого следует, что общая корзина потребительских кредитов россиян достигла суммы в 12,8 трлн рублей. Экономисты констатируют, что за последний год объем взятых гражданами страны займов вырос на 16%, это в среднем на 1,8 трлн рублей.

"В целом по Российской Федерации объем задолженности населения по потребительским кредитам достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась до 819 млрд рублей (6,4% от объема общей задолженности)", - говорится в исследовании экономистов РЭУ.

На одного жителя России средняя сумма взятых кредитов составляет 87 тыс. рублей. Год назад средний показатель по стране был несколько ниже и составлял 75 тыс. рублей.

Авторы исследования считают, что общая тенденция роста кредитования населения вписывается в логику начала новой фазы роста кредитной активности в экономике РФ. Но при сопоставлении показателей кредитования населения и корпоративного сектора в отдельных регионах заметна неравномерность.

Так, авторы исследования выяснили, что в экономически благополучных регионах накопленная задолженность корпоративного сектора значительно выше задолженности населения. И наоборот, в "депрессивных" регионах набранные долги гражданами по абсолютной величине в 3-5 раз превышают долги корпоративных заемщиков перед банками. В их числе Северная Осетия и Хакасия, Еврейская АО, Республики Тыва, Калмыкия и Коми, сообщает газета «Известия».