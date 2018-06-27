Эксперты назвали самые опасные для женщин страны

СЕГОДНЯ 11:34 2018-06-27T11:34:15+03:00

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Социологи британского фонда Thomson Reuters Foundation провели ряд исследований и установили, какие именно страны земного шара наиболее неблагоприятны, и даже опасны, для проживания представительниц слабого пола. При составлении списка эксперты учитывали прежде всего уровень использования рабского труда и насилия в каждой из стран.

Пальма первенства со знаком минус за Индией. Это государство заняло первое место в списке самых недружелюбных к женщинам стран как раз из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда.

Кроме того, по признанию члена правительства индийского штата Карнатака, в государстве нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие.

"Индия проявила полное пренебрежение правами женщин: изнасилования, в том числе и в браке, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли", - посетовал индийский политик, отмечая явный регресс за последние годы, ведь в том же исследовании, проведенном семь лет назад, Индия занимала четвертое место.

На втором месте в антирейтинге Афганистан, на третьем Сирийская республика. Следом за ними Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен и Нигерия, пишет сайт "Дни.ру".

Замыкает же десятку самых опасных для женщин стран, что удивительно, Соединенные штаты Америки. США стали единственной западной страной в списке худших для женщин стран из-за движения MeToo, появившегося в 2017 году и показавшего высокий уровень насилия в киноиндустрии.

Thomson Reuters Foundation - зарегистрированная благотворительная организация в США и ​​Великобритании, которая занимается развитием СМИ, правами женщин, борьбой с коррупцией и предоставляет бесплатную юридическую помощь.