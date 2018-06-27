Ученые выяснили, какая посуда может вызвать рак

СЕГОДНЯ 11:53 2018-06-27T11:53:12+03:00

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Посуда с антипригарным покрытием способна спровоцировать стремительное развитие рака. К такому выводу пришли американские ученые, исследовавшие причины появления онкологии.

Специалисты отмечают, что для организма вредны сковороды и кастрюли именно с поврежденным антипригарным покрытием. Такая посуда обладает повышенным содержанием перфтороктановой кислоты. Попадание этого вещества в организм крайне опасно.

Перфтороктановая кислота повышает уровень холестерина и способствет развитию раковых опухолей, а также способствует снижению иммунитета организма, в целом. Кроме того, это вещество может привести к бесплодию у женщин, пишет сайт телеканала «Звезда».

«Микроскопические частицы в химических веществах, обнаруженных в антипригарной посуде, могут попадать в пищевую цепь. Новые исследования показывают, что такие химические вещества, известные как PFOA, связаны с развитием некоторых видов рака», — цитирует экспертов сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что посуда с PFOA уже запрещена в ресторанах быстрого питания на всей территории США.