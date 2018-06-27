Борис Грызлов обратился к молодежи с поздравлением

СЕГОДНЯ 13:26 2018-06-27T13:26:40+03:00

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27 июня в России отмечается День молодежи. Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов обратился к юношам и девушкам с поздравлением и пожелал исполнения самых смелых идей. Политик отметил, что сегодня мы не должны забывать о том, что именно молодежь является потенциалом будущего России. Поэтому важно организовать совместное обсуждение того, каким молодежь видит будущее России и свою роль в судьбе страны.

- Вам предстоит совершенствовать наш мир, делать его более высокотехнологичным и инновационным, определять дальнейшие пути развития. И здесь важны прочная связь поколений, передача лучшего опыта и компетенций, взаимодействие и сотрудничество, – сообщил политик.

Борис Грызлов полагает, что сегодня необходимо создавать условия для участия активной молодежи в обсуждении и формировании планов действий по широкому кругу направлений, в рамках реализации задач, обозначенных в Послании Президента.