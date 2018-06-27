2018-06-27T13:26:40+03:00
Общество

Борис Грызлов обратился к молодежи с поздравлением

Политик планирует организовать обсуждение того, каким юное поколение видит свою роль в судьбе России
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

27 июня в России отмечается День молодежи. Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов обратился к юношам и девушкам с поздравлением и пожелал исполнения самых смелых идей. Политик отметил, что сегодня мы не должны забывать о том, что именно молодежь является потенциалом будущего России. Поэтому важно организовать совместное обсуждение того, каким молодежь видит будущее России и свою роль в судьбе страны.

- Вам предстоит совершенствовать наш мир, делать его более высокотехнологичным и инновационным, определять дальнейшие пути развития. И здесь важны прочная связь поколений, передача лучшего опыта и компетенций, взаимодействие и сотрудничество, – сообщил политик.

Борис Грызлов полагает, что сегодня необходимо создавать условия для участия активной молодежи в обсуждении и формировании планов действий по широкому кругу направлений, в рамках реализации задач, обозначенных в Послании Президента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жириновский призвал отказаться от установки в России памятников с изображением сигарет
Кабмин снял с рассмотрения вопрос о продаже лекарств в магазинах
Ученые рассказали, может ли загар быть безопасным
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань
Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
В Германии автобус с пожилыми туристами врезался в мусоровоз: 30 пострадавших
Депутат Рады обвинил США в разжигании конфликта на востоке Украины
Появилось видео смертельного ДТП с участием топ-менеджера "Синергии"
Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки
"Это ротационный процесс": Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда
"Вконтакте" запускает тестирование платежной системы VK Pay
Путин встретится с советником Трампа по нацбезопасности Болтоном
Инвесторы хотят сместить Цукерберга с поста председателя Facebook
Итальянский премьер Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Рублев"
Ученые выяснили, какая посуда может вызвать рак
Игорь Смольников вошел в символическую сборную худших игроков ЧМ-2018
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет России на 2018 год
Эксперты назвали самые опасные для женщин страны
Ученые обнаружили продлевающее жизнь вещество
Новак ответит на вопросы сенаторов о ценах на топливо в России
Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию