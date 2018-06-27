Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:37 2018-06-27T13:37:21+03:00

По мнению главы Минфина,реальные доходы растут, поэтому в возвращении надбавки к выплатам нет необходимости

Изменить размер текста: A A

Правительство не собирается проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров в рамках запланированной реформы. Такое заявление сделал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, работающие пенсионеры имеют даже более высокие темпы роста оплаты труда, чем это ожидалось, поэтому возвращение надбавок на данном этапе "нецелесообразно".

"В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера", - цитирует ТАСС Силуанова.

Напомним, что правительство лишило работающих пенсионеров ежегодных надбавок еще в 2016 году, поскольку в бюджете оказалось недостаточно денег. В конце 2017-го инициативная группа депутатов решила вступиться за пенсионеров, но Госдума отклонила эту идею, передает сайт kp.ru.