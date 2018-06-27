Во Франции мясники просят правительство защитить их от террора веганов

СЕГОДНЯ 14:26 2018-06-27T14:38:33+03:00

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Французская федерация мясников обратилась к властям с просьбой предоставить им полицейскую защиту от вегетарианцев-активистов и их "физических, вербальных и моральных" атак. Только за последний месяц несколько мясных лавок города Лилль были погромлены и облиты красной жидкостью, имитирующей кровь убитых продавцами мяса животных, а витрины магазинов расписанны призывами отказаться от потребления мяса.

Также, в письме сказано, что такие радикальные действия представителей "зеленой" культуры является последствием чрезмерной медийности веганского образа жизни. Глава федерации мясников Жан-Франсуа Гиар называет подобные атаки формой терроризма, по его мнению, "веганы пытаются навязать огромному большинству людей свой образ жизни и свою идеологию".

Французские мясники утверждают, что подобными действиями веганы не просто нарушают общественный порядок, а стремятся посеять страх и своими действиями ставят под угрозу существование "целую ветви французской культуры потребления мяса".

Согласно статистике 2016 года, приводимой BBC, лишь 3% французских граждан считали себя вегетарианцами.