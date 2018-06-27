Жириновский призвал отказаться от установки в России памятников с изображением сигарет

СЕГОДНЯ 14:09 2018-06-27T14:09:20+03:00

Накануне скульпторы заменили памятник поэту Роберту Рождественскому с сигаретой на аналогичный, но уже без папиросы в руке

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Необходимо запретить в России памятники, на которых известные личности увековечены с сигаретой либо во рту, либо в руках. Ибо это скрытая пропаганда табакокурения. С такой инициативой 27 июня выступил депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Таким образом парламентарий отреагировал не недавнюю замену памятника поэту Роберту Рождественскому в его родном селе Косиха Алтайского края. В изначальном проекте поэта изобразили с сигаретой в руках.

По словам лидера ЛДПР, повторное решение скульпторов было более правильным и заслуживает похвалы.

"Ну, сколько можно под прикрытием известных людей пропагандировать алкоголь или табак? Может, Рождественский и курил много, но неужели это та деталь, которую непременно нужно увековечить в бронзе?" - приводит слова Жириновского ФАН.

В продолжении темы, парламентарий напомнил, что от пагубной привычки в России страдает треть населения. И нужно об этом не говорить и сетовать, а действовать. К примеру - государству необходимо искоренить всякое упоминание курения в рекламе, литературе и кино.

"Если такой запрет появится, то он никак не повлияет на художественный замысел", - подчеркнул политик.