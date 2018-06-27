В Европе наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram

СЕГОДНЯ 15:55 2018-06-27T15:56:24+03:00

Проблемы с доступом к мессенджеру испытает практически вся Европа Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей жалуются на проблемы со входом, подключением к серверу и отправкой сообщений

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Пользователи социальных сетей массово сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram. У кого-то приложение не работает совсем, а есть и те, у кого сообщения отправляются, но со значительной задержкой. Также возникают проблемы с подключением к серверу.

По данным сайта DownDetector, жалобы начали поступать в среду, 27 июня, около 15:00 по московскому времени. Карта работы мессенджера свидетельствует о том, что чаще всего с проблемами сталкиваются жители России (в частности, Москвы и Санкт-Петербурга), Украины. Нидерландов, а также Италии. В целом сбои наблюдаются по всей Европе и ряде стран Азии.

В компании пока никак не прокомментировали масштабный сбой

Между тем, представители Telegram пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что еще 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке приложения на территории России из-за отказа компании предоставлять ФСБ ключи для расшифровки пользовательских сообщений в рамках борьбы с терроризмом.

В начале мая юристы Telegram обжаловали данное решение Верховного суда, но безуспешно. Позже была предпринята еще одна попытка, однако решение первой инстанции вновь было оставлено без изменений, передает сайт kp.ru.