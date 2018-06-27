2018-06-27T16:54:45+03:00
Общество

Сбивший насмерть беременную женщину Михаил Исаханов не признал свою вину

Бывшего сотрудника «Синергии» суд арестовал на два месяца
Екатерина БОЛГОВА
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Михаил ИсахановМихаил ИсахановФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В среду, 27 июня, Головинский суд Москвы избрал меру пресечения Михаилу Исаханову, сбившему на автомобиле двух женщин, одна из которых была беременной, а позже скончалась. Бывшего сотрудника университета "Синергия" арестовали на два месяца. При этом сам он не признал свою вину.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Исаханова, меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа", — заявил судья Дмитрий Арнаут.

Адвокат потерпевших Станислав Мальцев отметил, что после аварии водитель отказался от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".

Во время заседания суда Исаханов извинился перед членами семьи погибшей и пострадавшей, а также предложил "помочь им материально". Адвокаты обвиняемого просили отпустить его под залог в миллион рублей.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Москве 18 июня. Как сообщал сайт kp.ru, сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов, находясь за рулем своего автомобиля BMW, совершил наезд на двух женщин. Одна из которых, 28-летняя Наталья Лыкова, находилась на 9-м месяце беременности. После ДТП она потеряла ребенка, а через несколько дней умерла и сама. Еще одна женщина находится в реанимации.

Исаханову грозит до пяти лет заключения. Назначены экспертизы, одна из которых поможет определить, был ли водитель пьян в момент наезда на пешеходов.

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