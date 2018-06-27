Пожар в московском ТЦ "Атриум": из здания эвакуируют посетителей
В среду, 27 июня, произошел пожар в торговом центре "Атриум" в центре Москвы. Как сообщил источник в столичных экстренных службах, возгорание произошло на крыше здания. В связи с этим из торгового центра эвакуируют посетителей.
"Загорание происходит на кровле торгового центра "Атриум". Из здания проводится массовая эвакуация людей", - сказал источник.
Он отметил, что из здания уже вывели больше более 3 тысяч человек. В торговом центре в настоящее время наблюдается большое задымление. Сотрудники пожарной службы смогли сбить открытое горение, площадь пожара выясняется.
"По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки", - добавил собеседник.
По данным Главного управлении МЧС по Москве, пострадавших в результате происшествия нет, передает ТАСС.
Торговый центр "Атриум" находится по адресу: Земляной Вал, дом 33.