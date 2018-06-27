2018-06-27T18:14:14+03:00
Происшествия

Пожар в московском ТЦ "Атриум": из здания эвакуируют посетителей

На крыше московского ТЦ "Атриум" произошел пожар
Екатерина БОЛГОВА
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Произошел пожар в столичном ТЦ "Атриум"Произошел пожар в столичном ТЦ "Атриум"
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В среду, 27 июня, произошел пожар в торговом центре "Атриум" в центре Москвы. Как сообщил источник в столичных экстренных службах, возгорание произошло на крыше здания. В связи с этим из торгового центра эвакуируют посетителей.

"Загорание происходит на кровле торгового центра "Атриум". Из здания проводится массовая эвакуация людей", - сказал источник.

Он отметил, что из здания уже вывели больше более 3 тысяч человек. В торговом центре в настоящее время наблюдается большое задымление. Сотрудники пожарной службы смогли сбить открытое горение, площадь пожара выясняется.

"По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки", - добавил собеседник.

По данным Главного управлении МЧС по Москве, пострадавших в результате происшествия нет, передает ТАСС.

Торговый центр "Атриум" находится по адресу: Земляной Вал, дом 33.

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