2018-06-27T18:20:41+03:00
В мире

В Сербии приговорили к заключению вдову Милошевича

Мириана Маркович будет отбывать наказание в течение года
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Слободан Милошевич.Слободан Милошевич.Фото: EAST NEWS
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Суд в Сербии приговорил Мириану Маркович, вдову бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, к тюремному заключению, которое продлится один год. Высший суд в Белграде признал Маркович виновной в злоупотреблении своими полномочиями в 2000 году. Так, вдова бывшего президента, как сообщает следствие, незаконным путем распределяла государственные квартиры, которые находились в собственности государства.

Отмечается, что приговор был вынесен заочно.

Мириана Маркович покинула Сербию в феврале 2003 года, а спустя два года, в 2005-ом, она была объявлена в международный розыск.

Как сообщает издание Asasociated Press, сейчас она проживает в России, где официально получила статус беженца в марте 2006 года, как и ее сын Марко Милошевич.

Напомним, что Слободан Милошевич, экс-президент Югославии, умер от инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюрьме в Гааге. Он был обнаружен в своей камере на кровати тюремным персоналом.

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