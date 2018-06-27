2018-06-27T19:14:16+03:00
В мире

Telegram снова заработал после сбоя

Из-за масштабного сбоя пользователи не могли подключиться к серверу, отправить сообщение или даже пойти в аккаунт
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Telegram восстановил работу после масштабного сбоя.Telegram восстановил работу после масштабного сбоя.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мессенджер Telegram восстановил работу после крупного сбоя, из-за которого у многих пользователей возникли различные проблемы. Около 45% не могли подключиться к серверу, у 31% появились проблемы с отправкой и получением сообщений, а 22% пользователей не смогли войти в свои аккаунты.

Как сообщает сайт Downdetector, отслеживающий проблемы в работе интернет-ресурсов, все сбои были улажены.

Напоминаем, что ранее сайт kp.ru писал о проблемах с подключением к серверу мессенджера Telegram. Жалобы начали поступать около 15:00 по мск 27 июня. Наиболее часто с проблемами сталкивались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также жители Украины, Нидерланды и Италии. Сбои появились не только в Европе, но и в странах Азии.

Между тем, 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке приложения на территории России из-за отказа Дурова отдавать ключи шифрования ФСБ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»
ОЗХО приняла британский проект изменения мандата, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химатаках
В Москве продлён "жёлтый" уровень погодной опасности на 28 июня из-за сильной жары
На Красной площади состоится мексиканский карнавал «День мертвых»
Путин пообещал поделиться с США опытом проведения чемпионата мира по футболу
В Сербии приговорили к заключению вдову Милошевича
Пожар в московском ТЦ "Атриум": из здания эвакуируют посетителей
В Зеленограде годовалый ребёнок выпал с 13 этажа и остался жив
Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта
Адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына, требуют их освобождения
В московском ресторане быстрого питания ограбили бизнесмена
Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади
Трамп поддержал закон о риске иностранных инвестиций
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Совета Европы
МИД РФ: негативная позиция Дании не изменит планов по реализации Северного потока - 2
В Минобороны Португалии призвали НАТО не зацикливаться на России
Сбивший насмерть беременную женщину Михаил Исаханов не признал свою вину
Путин на встрече с Болтоном выразил надежду на улучшение отношений России и США
Британия выделит Украине более 6 млн долларов на «противостояние российской дезинформации»
Турция обвинила Евросоюз в несправедливом отношении
«Подъемные» в полмиллиона рублей получат молодые врачи в Вологодской области