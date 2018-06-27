Telegram снова заработал после сбоя

СЕГОДНЯ 19:14 2018-06-27T19:14:16+03:00

Из-за масштабного сбоя пользователи не могли подключиться к серверу, отправить сообщение или даже пойти в аккаунт

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Мессенджер Telegram восстановил работу после крупного сбоя, из-за которого у многих пользователей возникли различные проблемы. Около 45% не могли подключиться к серверу, у 31% появились проблемы с отправкой и получением сообщений, а 22% пользователей не смогли войти в свои аккаунты.

Как сообщает сайт Downdetector, отслеживающий проблемы в работе интернет-ресурсов, все сбои были улажены.

Напоминаем, что ранее сайт kp.ru писал о проблемах с подключением к серверу мессенджера Telegram. Жалобы начали поступать около 15:00 по мск 27 июня. Наиболее часто с проблемами сталкивались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также жители Украины, Нидерланды и Италии. Сбои появились не только в Европе, но и в странах Азии.

Между тем, 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке приложения на территории России из-за отказа Дурова отдавать ключи шифрования ФСБ.