Умер Джо Джексон — отец Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 19:43 2018-06-27T19:43:18+03:00

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Умер Джо Джексон — музыкант, продюсер, отец американского певца Майкла Джексона.

Как сообщает портал TMZ, Джексон скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса в возрасте 89 лет.

По данным издания, продюсер был госпитализирован ранее с последней стадией рака. С тех пор его часто навещали дети и внуки, а в момент смерти у его кровати была супруга Кэтрин, с которой они прожили 60 лет и воспитали 10 детей.

Отмечается, что в последнее время Джо Джексон испытывал проблемы со здоровьем. В 2016 году его госпитализировали после резкого повышения температуры. Также он перенес инсульт и 3 сердечных приступа, врачи имплантировали ему кардиостимулятор.

Джо Джексон помогал с карьерой Диане Росс, а также был продюсером группы The Jackson 5, в которой выступали его сыновья. Затем он продюсировал сольное творчество Майкла и Джанет Джексон.

Майкл Джексон умер в 2009 году, он перенес судебный процесс по подозрению в растлении малолетних, отец все это время поддерживал его.