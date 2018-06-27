Адвокат Родченкова опроверг сообщения о попытках его самоубийства

СЕГОДНЯ 21:25 2018-06-27T21:25:21+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что информатор WADA пытался покончить с собой в США

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Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова опроверг сообщения о попытках его самоубийства.

"Российские СМИ сообщили, что доктор Родченков пытался покончить с собой в Соединенных Штатах. Это неправда", - сказал Джим Уолден.

Он подчеркнул, что Родченков "доволен, здоров" и продолжает сотрудничество с следственными органами "для дальнейшего раскрытия коррупции в России". "Продолжающиеся попытки России дискредитировать его являются просто признанием вины", - добавил адвокат, передает РИА Новости.

Напомним, в 2016 году Родченков рассказал американским СМИ о допинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого были проведены антидопинговые расследования WADA и Международным олимпийским комитетом. В результате 43 российских спортсмена были признаны виновными, их результаты с Олимпиады-2014 аннулированы. Позже Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 россиян, а 11 апелляций удовлетворил частично. Российские власти опровергали заявления Родченкова.