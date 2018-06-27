Григорий Родченков в США пытался покончить с собой

СЕГОДНЯ 12:30 2018-06-27T12:49:43+03:00

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Скандально известный профессор Григорий Родченков, известный в качестве информатора ВАДА, в США пытался второй раз в жизни покончить с собой. Его спас тот факт, что в его квартиру, которая располагается в Вашингтоне, оперативно вызвали доктора агенты ФБР, обнаружившие Родченкова, сообщает телеграм-канал RT.

- Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу, она получена от моих коллег из США, - сказал RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Как отмечается, сам инцидент произошел 19 июня в квартире, которую Родченкову в Вашингтоне снимает ФБР. Агенты нашли бутылку из-под виски и упаковки сильных транквилизаторов. На место были сразу же вызваны сотрудники службы спасения 911. Его госпитализировали в итоге в психоневрологическую клинику.

- Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России, - заявил в интервью RT Ионов.

Напомним, что в 2011 году Григорий Родченков уже пытался покончить с собой в России, но тогда ему тоже спасли жизнь. А спустя несколько лет он стал главным фигурантом всех допинг-обвинений российских спортсменов. В основном, многие вещи базируются только на высказываниях. Однако же, когда дело доходит до нормального судебного разбирательства, все рушится.

Так, 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, а еще 11 смягчил строгое наказание в виде пожизненного отлучения от Олимпиад. Все обвинения базировались строго на откровениях скандального профессора и его якобы украденной из России переписки.

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