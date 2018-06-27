Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России на 2018 год

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-27T22:00:54+03:00

Прогноз понижен до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%, а также ухудшен на 2019 год до 1,4% с 2,2%

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Министерство экономического развития ухудшило прогноз по росту ВВП на текущий год. Прогноз понижен до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%, а также ухудшен на 2019 год до 1,4% с 2,2%.

Как сообщил источник в финансово-экономическом блоке кабмина, такое решение вызвано в том числе геополитической неопределенностью и повышением НДС с 18 до 20% со следующего года. Отмечается, что информация по росту ВВП за первый квартал 2018 года, может быть пересмотрена до 1,5% с 1,3%, текущая оценка Минэкономразвития по росту ВВП в апреле — 2,2%, в мае — 2,1%.

"Сейчас ожидаем рост ВВП в 1,9% в этом году", — сообщил источник.

Он отметил, риском для российской экономики остаются геополитические факторы.

"Понятно, что большие риски представляют для динамики мировой экономики разворачивающиеся торговые войны. Здесь сложно предсказать сценарий, по которому они пойдут, поэтому мы видим это как один неких самых серьезных рисков, но при этом оценить его на данный момент тяжело", — пояснил источник.

Кроме того, как отметил собеседник, следующий год будет сложным и с точки зрения макроэкономических факторов, передает ТАСС.