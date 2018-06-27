«Мы не заслужили»: главный тренер сборной Германии прокомментировал невыход в 1/8 на ЧМ-2018
Главный тренер действующего чемпиона мира по футболу сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его команда не заслужила выхода в 1/8 финала.
Ранее в среду, 27 июня, немцы проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0:2, поэтому не прошли в плей-офф.
«Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли в 1/8 финала. Нам следует поздравить соперника. Мы не заслужили того, чтобы снова выиграть чемпионат мира, мы не заслужили даже места в плей-офф», — сказал тренер.
По словам Лева, сборная Германии не смогла проявить хладнокровие в голевых моментах.
По итогам группового этапа команда Германии заняла последнее место в группе F, что стало худшим результатом в истории участии национальной сборной в чемпионатах мира.
В другом матче этого квартета Швеция одолела Мексику со счетом 3:0. В плей-офф выходят обе эти сборные. Финал чемпионата мира состоится 15 июля.