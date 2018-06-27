«Мы не заслужили»: главный тренер сборной Германии прокомментировал невыход в 1/8 на ЧМ-2018

27 Июнь 23:15 2018-06-27T23:15:01+03:00

По словам Йоахима Лева, его команде не удалось проявить хладнокровие в реализации голевых моментов

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Главный тренер действующего чемпиона мира по футболу сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его команда не заслужила выхода в 1/8 финала.

Ранее в среду, 27 июня, немцы проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0:2, поэтому не прошли в плей-офф.

«Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли в 1/8 финала. Нам следует поздравить соперника. Мы не заслужили того, чтобы снова выиграть чемпионат мира, мы не заслужили даже места в плей-офф», — сказал тренер.

По словам Лева, сборная Германии не смогла проявить хладнокровие в голевых моментах.

По итогам группового этапа команда Германии заняла последнее место в группе F, что стало худшим результатом в истории участии национальной сборной в чемпионатах мира.

В другом матче этого квартета Швеция одолела Мексику со счетом 3:0. В плей-офф выходят обе эти сборные. Финал чемпионата мира состоится 15 июля.